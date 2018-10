Pokemon GO: dove trovare i Pokemon regionali di 4a generazione

Con l'arrivo delle creature di quarta generazione in Pokemon GO, il gioco di Niantic si è arricchito con una serie di nuovi mostriciattoli da collezionare. In questa mini-guida faremo un riepilogo su tutti i Pokemon che attualmente possono essere catturati solo in determinate regioni.

Ogni generazione di Pokemon ha introdotto diverse creature disponibili solo in alcune regioni del mondo. Alcuni di questi mostriciattoli sono catturabili solo in uno specifico paese (come Turos, avvistabile solo negli USA) o in un determinato continente (come Mr. Mime, disponibile solo in Europa). Di seguito elenchiamo tutte le creature di Pokemon GO attualmente disponibili in esclusiva regionale:

Pokemon di prima generazione

Farfetch'd - Giappone, Corea del Sud

Kangaskhan - Australia

Mr. Mime - Europa

Tauros - USA

Pokemon di seconda generazione

Heracross - Sud America, Florida del sud e Texas

Corsola - Aree tropicali vicino alla costa

Pokemon di terza generazione

Volbeat - Europa, Asia, Australia

Illumise - Nord America, Sud America, Africa

Torkoal - Asia del sud

Zangoose - Europa, Asia, Australia

Seviper - Nord America, Sud America, Africa

Lunatone - Nord America, Sud America, Africa

Solrock - Europa, Asia, Australia

Tropius - Africa, Mediterraneo

Relicanth - Nuova Zelanda e isole circostanti

Pokemon di quarta generazione

Pachirisu - Alaska, Canada, Russia

Chatot - Emisfero sud

Carnivine - USA

Se vi capita di visitare uno di questi paesi o continenti, potete approfittarne per catturare i vari Pokemon in esclusiva regionale che abbiamo elencato. Se invece non siete dei grandi viaggiatori, non disperate: come accaduto con alcune creature di terza generazione, i Pokemon regionali possono apparire anche in altre parti del mondo di tanto in tanto, permettendo a tutti di catturarli.