Pokémon GO, Dratini protagonista del Community Day Classico del 5 novembre: bonus e mossa

Pokémon GO accoglie il primo weekend del mese di novembre con un nuovo Community Day Classico dedicato a Dratini, il Pokémon Drago introdotto con la prima generazione dei mostriciattoli.

Orari del Community Day Classico

Il Community Day Classico di Dratini si svolgerà dalle 14:00 alle 17:00 di oggi 5 novembre. Nel corso delle ore programmate, il Pokémon Drago apparirà più frequentemente allo stato selvatico, di tanto in tanto anche nella sua versione cromatica di colore rosa.

Mossa del Community Day Classico: Dragobolide

Facendo evolvere Dragonair (l'evoluzione di Dratini) durante l'evento o al massimo entro due ore dopo la conclusione, otterrete un Dragonite capace di usare l'attacco caricato Dragobolide.

Sfide Allenatore: 150 danni e riduzione dell’attacco dell’utente.

Palestre e raid: 150 danni

Bonus del Community Day Classico

Come ogni Community Day che si rispetti, anche quello odierno dedicato a Dratini prevede dei bonus pensati per facilitare la caccia. Nel corso delle ore programmate la Polvere di Stelle alla cattura sarà triplicata, mentre i Moduli Esca e l'Aroma attivati durante l'evento avranno una durata estesa di tre ore. Le fotografie scattate nel corso del Community Day potranno inoltre offrire una sorpresa. Per l'occasione, sarà anche possibile acquistare al prezzo di un euro la Storia di Ricerca Speciale del Community Day di Datrini.

