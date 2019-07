Pokémon GO: c'è Ralts al centro del Community Day di agosto

Niantic ha appena svelato l'identità del mostriciattolo di Pokémon GO che fungerà da protagonista in occasione del Community Day previsto per il prossimo mese.

Tutti gli allenatori di Pokémon GO potranno infatti approfittare dell'evento di agosto per catturare Ralts, creatura di tipo Psico/Folletto. A partire dal prossimo 3 agosto 2019, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 italiane, troverete il Pokémon in questione con maggiore frequenza e, con un po' di fortuna, potreste persino imbattervi in una versione cromatica di Ralts. Un altro bonus esclusivo di questo evento consiste in una mossa speciale che si può ottenere facendo evolvere Kirlia (l'evoluzione di Ralts) in Gardevoir o Gallade nel corso del Community Day o entro un'ora dalla sua fine.

Altra particolarità del Community Day di agosto sarà la possibilità di far schiudere le uova percorrendo un quarto della distanza solitamente richiesta. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per tutti gli allenatori che hanno un bel po' di uova da far schiudere.

Vi ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato in maniera completamente gratuita da tutti i possessori di un tablet o di uno smartphone con sistema operativo iOS o Android.

Avete già letto la nostra guida su come far evolvere Evee in Glaceon e Leafeon? Pare inoltre che sia stato temporaneamente rimosso il Team Rocket il quale, con i Pokémon Ombra, stava dando qualche grattacapo agli sviluppatori.