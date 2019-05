Pokémon GO: Eevee presto potrà evolversi in Glaceon e Leafeon?

Eevee è un Pokémon decisamente insolito e, per questo, uno dei più amati in assoluto. Può evolversi in molteplici mostriciattoli di differente tipologia, in base ai metodi utilizzati dagli allenatori. In Pokémon GO, al momento, non sono presenti tutte le sue evoluzioni: mancano all'appello Leafeon (Erba) e Glaceon (Ghiaccio).

A giudicare dalle informazioni reperite da Charles, un noto data miner di Pokémon GO, Niantic Labs potrebbe presto colmare questa mancanza. All'interno dei codice di gioco sono stati trovati dei riferimenti a due nuovi oggetti, il Modulo Esca Glaciale e il Modulo Esca Muschioso, utilizzabili per far evolvere dei Pokémon. Il primo potrebbe essere impiegato per generare un Glaceon, mentre il secondo per Leafeon. Ci teniamo a specificare che si tratta di semplici speculazioni, e che nulla è ancora stato confermato dal team di sviluppo. Non siamo neppure a conoscenza della data di debutto di tali oggetti. In ogni caso, i tempi sembrano ormai maturi per l'arrivo di Glaceon e Leafeon in Pokémon GO.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che il titolo dei mostriciattoli in realtà aumentata è appena approdato su Samsung Galaxy Store, con tanto di sconti sulle Pokémonete. Potete inoltre prepararvi al Community Day del 19 maggio guardando gli episodi con Torchic sulla TV Pokémon. A proposito di Eevee, un artista ha recentemente provato ad immaginare tutte le sue evoluzioni mancanti creando delle stupende illustrazioni.