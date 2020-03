Pokemon GO: Entei Ombra, Exeggutor di Alola e Mega Ball gratis per l'emergenza Coronavirus

Niantic Labs ha annunciato novità per quanto riguarda gli eventi di aprile di Pokemon GO, tra questi troviamo la ricerca speciale Un'ombra minacciosa avanza e Incontro nella scoperta straordinaria di aprile.

Un'ombra minacciosa avanza

Nel mese di aprile, potrete ancora salvare Entei ombra dalle grinfie di Giovanni! Non vi saranno altre ricerche speciali Team GO Rocket in aprile, perciò, se non avete ancora avuto modo di terminare la ricerca speciale Un'ombra minacciosa avanza, avrete tempo fino a fine mese.

Exeggutor di Alola con bonus polvere di stelle

Sarà possibile incontrare Exeggutor di Alola nella scoperta straordinaria dalle 22:00 di mercoledì primo aprile alle 22:00 di venerdì primo maggio insieme al bonus polvere di stelle.

Ora del Pokémon in primo piano e ora del bonus misterioso

L'ora del Pokémon in primo piano e l'ora del bonus misterioso continueranno a esserci nel mese di aprile! Restate sintonizzati sui nostri canali ufficiali per gli aggiornamenti. Stiamo continuando a dare la priorità all'aggiornamento di funzioni ed esperienze di Pokémon GO che siano fruibili in contesti individuali. Gli eventi possono subire variazioni in alcune zone fino a nuovo avviso.

Mega Ball Gratis

Inoltre viene reso noto come dal 6 aprile e per una settimana sarà possibile acquistare 50 Mega Ball al prezzo simbolico di 1 Pokemoneta.