Pokemon GO: un errore ha consentito l'accesso globale al nuovo servizio Wayfarer

Uno dei grandi desideri dei giocatori di Pokemon Go è sempre stato quello di avere più controllo sulla posizione dei PokeStop e delle Palestre. Con l'annuncio della beta (riservata a poche aree) di Wayfare, Niantic ha voluto soddisfare le richieste degli utenti. Sembra tuttavia che un errore abbia reso il servizio disponibile globalmente.

Wayfarer è un nuovo servizio che permette ai giocatori di selezionare i propri punti di interesse che, dopo una valutazione basata su un sistema di recensioni, possono diventare a tutti gli effetti dei PokeStop o delle Palestre. Al momento Niantic avrebbe dovuto implementare Wayfarer solo in alcune regioni ma sembra che un errore lo abbia reso disponibile globalmente. Ovviamente i giocatori hanno subito iniziato ad utilizzare il servizio, creando i propri punti di interesse. Niantic, una volta accortasi dell'errore, ha revocato l'accesso a Wayfarer in tutte le aree che non erano state previste per la beta. Tuttavia, gli sviluppatori hanno garantito che le scelte fatte dagli utenti non verranno ripristinate, in attesa che il servizio venga reso disponibile per tutti.

Intanto, Niantic ha annunciato l'arrivo di migliorie per Pokemon GO. All'inizio della settimana alcuni post comparsi sul blog ufficiale hanno suggerito l'inizio di un evento dedicato al Team GO Rocket.