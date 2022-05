Pokémon GO, un'estate di Community Day: tutte le date degli eventi

In attesa dell'arrivo delle Ultracreature di Pokémon Sole e Pokémon Luna in Pokémon GO, il team di Niantic promette al pubblico un'estate densa di appuntamenti.

In particolare, agli Allenatori non mancheranno le occasioni di socializzazione, grazie alla continua organizzazione di nuovi Community Day. Con la giornata di maggio dedicata a Geodude, si è conclusa ufficialmente la Stagione di Alola di Pokémon GO. In attesa di scoprire quale sarà il tema centrale al fulcro dei prossimi mesi del titolo mobile, ecco le date da appuntarsi sul calendario:

Pokémon GO Community Day di giugno: sabato 25 giugno 2022 ;

; Pokémon GO Community Day di luglio: domenica 17 luglio 2022 ;

; Pokémon GO Community Day di agosto: sabato 13 agosto 2022;

Ovviamente, gli autori dinon hanno ancora offerto alcun indizio su quelli che saranno i Pocket Monster protagonisti degli eventi speciali. Maggiori informazioni in merito saranno sicuramente condivise nel corso delle prossime settimane.Nel frattempo, i PokéFan restano in attesa di novità sui prossimi capitoli principali della serie Game Freak, con la software house attualmente al lavoro su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, attesi su Nintendo Switch nel 2022. In chiusura, vi ricordiamo che potete utilizzare i canali di Everyeye per trovare amici e scambiarvi codici di Pokémon GO