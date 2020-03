Pokémon GO, estesi a causa del Coronavirus gli eventi dedicati a Cobalion e Lugia

A causa della diffusione dell'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus/COVID-19, il team di Niantic Labs ha scelto di sospendere o annullare diversi eventi di Pokémon GO, incluso il prossimo Pokémon GO Community Day.

Per offrire delle soluzioni alternative agli Allenatori sparsi per il mondo, la software house ha comunque deciso di abilitare una serie di bonus aggiuntivi, a cui si è affiancata la decisione di introdurre nuovi Pokémon in Pokémon GO. Ora, giunge un'ulteriore comunicazione da parte del team di sviluppo, che ha scelto di modificare ancora una volta il calendario degli eventi in-game previsti a marzo 2020.

Nello specifico, si è scelto di estendere la durata dei Raid dedicati a Lugia e Cobalion. Di seguito, vi riportiamo dunque date e orari modificati:

Cobalion : potrà essere sfidato all'interno dei Raid a partire dalle ore 21:00 di martedì 17 marzo e fino alla medesima ora di lunedì 23 marzo. Durante il medesimo periodo, il Pokémon potrà essere incontrato come ricompensa all'interno della Lega Lotte GO;

: potrà essere sfidato all'interno dei Raid a partire dalle ore 21:00 di martedì 17 marzo e fino alla medesima ora di lunedì 23 marzo. Durante il medesimo periodo, il Pokémon potrà essere incontrato come ricompensa all'interno della Lega Lotte GO; Lugia: potrà essere sfidato all'interno dei Raid a partire dalle ore 21:00 di martedì 24 marzo e fino alla medesima ora di martedì 31 marzo. Esattamente come Cobalion, anche Lugia potrà essere incontrato nell'ambito della Lega Lotte GO;

Sia Lugia sia Cobalion potranno inoltre essere incontrati in