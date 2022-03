Pokémon GO, gli eventi di aprile: Tapu Bulu nei Raid, il debutto di Stufful e molto altro

Con largo anticipo sulla fine del mese di marzo, i ragazzi di Niantic hanno comunicato agli Allenatori di tutto il mondo programma completo degli eventi di aprile in Pokémon GO. Ecco cosa vi aspetta!

Gli eventi principali

Non senza una certa dose di mistero, gli sviluppatori vi danno innanzitutto appuntamento al 1° aprile per l'enigmatico evento del Pesce d'Aprile 2022, i cui dettagli precisi non sono ancora noti. Dal 3 al 7 aprile si svolgerà la Vacanza in stile Team Rocket, che vedrà un incremento delle attività dei membri della banda, mentre dal 12 al 18 aprile sarà celebrata la nuova stagione con l'evento Profumo di Primavera. Durante la Settimana della Sostenibilità, che avrà luogo dal 20 al 25 aprile, potrete invece riflettere sull'importanza della sostenibilità mentre altri Pokémon scoperti nella regione di Alola faranno il loro debutto in Pokémon GO. Il Community Day si svolgerà sabato 23 aprile e avrà per protagonista Stufful, il Pokémon Bizzoso, che per l'occasione farà il suo debutto in Pokémon GO e apparirà più spesso allo stato selvatico.

La divinità custode della regione di Ula'ula, il Pokémon Leggenda Tapu Bulu, farà il suo debutto in Pokémon GO nei raid a cinque stelle di aprile. Anche Thundurus in Forma Totem e Landorus in Forma Totem appariranno nei raid a cinque stelle.

Raid a 5 stelle

Fino a martedì 5 aprile: Tapu Lele

Da martedì 5 aprile a martedì 12 aprile: Thundurus in Forma Totem*

Da martedì 12 aprile a martedì 26 aprile: Tapu Bulu

Da martedì 26 aprile a martedì 3 maggio: Landorus in Forma Totem

Megaraid

Fino a martedì 5 aprile: MegaCharizard Y*

Da martedì 5 aprile a martedì 12 aprile: MegaManectric*

Da martedì 12 aprile a venerdì 29 aprile: MegaPidgeot*

Da venerdì 29 aprile a martedì 3 maggio: Pokémon misterioso

Ora dei Raid

6 aprile: Thundurus in Forma Totem*

13 aprile: Tapu Bulu

20 aprile: Tapu Bulu

27 aprile: Landorus in Forma Totem*

Ore del Pokémon in primo piano

Durante il mese di aprile, l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 e ciascuna avrà come protagonista un Pokémon sempre diverso e un bonus speciale.

5 aprile: Stunky - Caramelle raddoppiate trasferendo Pokémon

12 aprile: Bunnelby* - PE raddoppiati facendo evolvere Pokémon

19 aprile: Oddish* - Polvere di stelle da cattura raddoppiata

26 aprile: Cherrim in Forma Splendore - PE da cattura raddoppiati

Incontri nella scoperta straordinaria di aprile

Dalle 21:00 di venerdì 1° aprile alla stessa ora di domenica 1° maggio: Marowak di Alola*

*Tutti i Pokémon contrassegnati con l'asterisco possono apparire raramente anche in versione cromatica.

Aggiornamenti alle funzionalità

All'inizio di aprile verrà introdotto un nuovo widget di Sincroavventura sui dispositivi Android. Dopo aver abilitato la funzione Sincroavventura in Pokémon GO, potrete aggiungere un widget alla schermata principale del dispositivo e tenere traccia dei progressi per far schiudere le Uova. Questa funzione è già disponibile per i dispositivi iOS.