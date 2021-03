Pokémon GO, tutti gli eventi di aprile: Zapdos ombra, raid e oggetti gratis

Sta per cominciare un nuovo mese, e se siete degli Allenatori di Pokémon GO, sapete bene cosa significa: ci sono una marea di nuovi eventi in arrivo! Scopriamo assieme la fitta agenda preparata da Niantic.

Ad aprile, innanzitutto, dovrete dare la caccia a Giovanni e salvare Zapdos Ombra dalle sue grinfie. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di completate l'ultima ricerca speciale del Team GO Rocket "Grossi guai ad alta quota", in modo da ottenere un super radar Rocket, utilissimo per rintracciare il boss. L'oggetto verrà messo in palio anche in una ricerca a tempo che sarà disponibile da giovedì 1° aprile 2021 alle 23:59 di giovedì 8 aprile 2021.

Durante gli incontri della Scoperta Straordinaria (attiva dalle 22:00 del primo aprile alla stessa ora del 1° maggio) troverete Frillish maschile, mentre nei Raid a 5 stelle e nei Megaraid ci saranno i seguenti Pokémon in evidenza:

Raid a 5 stelle

La Forma Totem di Tornadus farà il suo debutto martedì 30 marzo 2021 alle ore 10:00 e ripartirà martedì 13 aprile 2021 alle ore 10:00;

La Forma Totem di Landorus farà il suo debutto martedì 13 aprile 2021 alle ore 10:00 e ripartirà martedì 27 aprile 2021 alle ore 10:00;

Le Forme Incarnazione di Tornadus, Thundurus e Landorus appariranno a partire da martedì 27 aprile 2021 alle ore 10:00. Con un po' di fortuna, potreste incontrarli nelle loro forme cromatiche!

Megaraid

MegaHoundoom, MegaManectric e MegaAbomasnow appariranno fino a domenica 4 aprile 2021 alle ore 10:00;

Domenica 4 aprile 2021 alle ore 10:00 apparirà un Pokémon megaevoluto a sorpresa nei megaraid e continuerà ad apparire per il resto del mese;

MegaGengar e MegaManectric appariranno dalle 10:00 di lunedì 5 aprile 2021 alle 10:00 di martedì 20 aprile 2021;

MegaVenusaur e MegaAbomasnow appariranno a partire da martedì 20 aprile 2021 alle ore 10:00.

Ogni mercoledì di aprile si svolgerà un evento Ora dei raid dalle 18:00 alle 19:00, durante il quale saranno presentati i Pokémon che appariranno nei raid da cinque stelle durante la settimana. Guadagnerete PE extra completando i raid da cinque stelle durante la stagione delle leggende.

Ad aprile si svolgeranno anche le Ore dei Pokémon in primo piano, ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00, con protagonisti sempre diversi e bonus speciali:

Martedì 6 aprile 2021: Buneary, quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon;

Martedì 13 aprile 2021: Mankey, quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon;

Martedì 20 aprile 2021: Grimer, quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon;

Martedì 27 aprile 2021: Finneon, quantità doppia di PE catturando Pokémon.

Il Community Day di aprile sarà dedicato a Snivy, e si svolgerà dalle 11:00 alle 17:00 di domenica 11 aprile. Facendo evolvere Servine (la forma evoluta di Snivy) entro due ore dalla fine dell'evento riceverete un Serperior che conosce Radicalbero.

Non è ancora finita! Sono previsti anche molti altri eventi, tra cui:

Profumo di primavera : da domenica 4 aprile 2021 fino a giovedì 8 aprile 2021 ci sarà un evento a tema primaverile con Chansey, Blissey e Happiny con indosso corone di fiori, sorprese a tema Uova e altro ancora;

: da domenica 4 aprile 2021 fino a giovedì 8 aprile 2021 ci sarà un evento a tema primaverile con Chansey, Blissey e Happiny con indosso corone di fiori, sorprese a tema Uova e altro ancora; Settimana dei rivali : da martedì 13 aprile 2021 a domenica 18 aprile 2021 saranno presentati i Pokémon rivali, compresi alcuni che faranno il loro debutto in Pokémon GO;

: da martedì 13 aprile 2021 a domenica 18 aprile 2021 saranno presentati i Pokémon rivali, compresi alcuni che faranno il loro debutto in Pokémon GO; Settimana per la sensibilizzazione ambientale : da martedì 20 aprile 2021 a domenica 25 aprile 2021, Pokémon come Grimer, Trubbish e tanti altri appariranno più spesso allo stato selvatico;

: da martedì 20 aprile 2021 a domenica 25 aprile 2021, Pokémon come Grimer, Trubbish e tanti altri appariranno più spesso allo stato selvatico; Giornata dell'amicizia: sabato 24 aprile.

Infine, concludiamo questa lunga carrellata segnalando che ogni lunedì di aprile nel negozio sarà disponibileche comprenderà un biglietto raid da remoto e altri oggetti. Nell'attesa, potete dedicarvi all' evento Settimana del Clima con Rayquaza