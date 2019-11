Pokemon GO: tutti gli eventi di novembre, al via il Festival degli Amici

Dopo aver lanciato Wayfarer in tutto il mondo, Niantic Labs annuncia gli eventi di novembre di Pokemon GO: in attesa delle festività di fine anno, Pokemon GO festeggia l'amicizia e anticipa la Settimana Superefficace, ecco tutti i dettagli svelati.

Settimana Superefficace

Sapevate che le mosse di tipo Folletto sono superefficaci nelle sfide contro Pokémon di tipo Lotta? O che i Pokémon di tipo Psico sono deboli alle mosse di tipo Coleottero? Partecipate alla settimana Superefficace per saperne di più sui tipi di Pokémon e potreste scoprire Pokémon entusiasmanti con cui collaborare nella lotta contro il Team GO Rocket!

Dalle 22:00 di martedì 19 novembre alle 22:00 di martedì 26 novembre i Pokémon selvatici che potrebbero essere alleati potenti nella lotta contro il Team GO Rocket e altri Allenatori appariranno più spesso nei raid e nella ricerca sul campo! Se siete fortunati, potreste incontrare un Tentacool cromatico.

Il doppio di polvere di stelle nelle sfide Allenatore

Più Pozioni e Revitalizzanti nei Pokéstop

MT attacco caricato garantito nei raid a tre stelle

Festival degli amici

Festeggiamo la famiglia e l'amicizia con il primo Festival degli Amici dalle 22:00 di mercoledì 27 novembre 2019 alle 22:00 di lunedì 2 dicembre 2019.

Scambio della polvere di stelle al 50%

Due scambi speciali al giorno

Attacco potenziato nei raid con amici

Terrakion disponibile nei raid a cinque stelle!

Dalle 22:00 di martedì 26 novembre alle 22:00 di martedì 17 dicembre Terrakion farà il suo debutto nei raid a cinque stelle. Terrakion, il Pokémon Caverna, sta arrivando nei raid a cinque stelle! Si dice che questo Pokémon Leggenda di tipo Roccia e di tipo Lotta sia abbastanza forte da distruggere un intero castello! Sarà meglio sfidarlo con Pokémon di tipo Acqua, Erba, Lotta, Terra, Psico, Acciaio e Folletto.