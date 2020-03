Pokemon GO: eventi di preparazione alla Lega Lotte, tornano Registeel e Cresselia

Niantic Labs ha annunciato due eventi di preparazione alla prima stagione della Lega Lotte in Pokemon GO, inoltre tornano disponibili nei Raid due Pokemon Leggendari: Registeel e Cresselia.

Il primo evento di preparazione alla Lega Lotte GO è attualmente in corso e andrà avanti fino alle 22:00 (ora italiana) del 12 marzo, durante questo lasso di tempo gli allenatori guadagneranno doppia dose di Polvere di Stelle dai Raid e dalle Sfide Allenatore. Inoltre dalle 08:00 di venerdì 13 marzo e fino alle 22:00 del 16 marzo saranno disponibili i seguenti bonus Lega Lotte GO:

Biglietto sfida premium in caso di vittoria di tutte e cinque le lotte in un set nel percorso premium della Lega Lotte GO

La possibilità di completare sette set di lotte della Lega Lotte GO al giorno, molti di più rispetto ai cinque set standard per un totale di 35 lotte al giorno

Polvere di stelle bonus nella Lega Lotte GO

Pokemon GO: Registeel e Cresselia

Segnaliamo inoltre che sono ora disponibili Registeel e Cresselia come parte dei Raid Leggendari Livello 5, al momento però questi Pokemon non sono disponibili Corea del Sud, Cina e Italia apparentemente a causa di alcune modifiche agli eventi di Pokemon GO legate al Coronavirus. Generalmente per ottenere uno dei due Leggendari in questione vi basterebbe vincere almeno quattro scontri online nella Lega Lotte GO, la ricompensa più comune sembra essere Scraggy ma ci sono buone possibilità di ottenere anche un Pokemon tra Cresselia e Registeel.