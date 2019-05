Pokemon GO: al via l'evento dedicato a Detective Pikachu

Indossa il cappello da investigatore e inizia la tua indagine: è in arrivo il film Pokemon Detective Pikachu! Hai la stoffa per fare da spalla al famigerato investigatore amante del caffè che sta per “dare una scossa” al pubblico mondiale?

Da martedì 7 maggio 2019 alle 13:00 a venerdì 17 maggio 2019 alle 13:00 PDT alcuni dei Pokémon del film appariranno nei raid. I Pokémon che appaiono nel film si faranno vedere più frequentemente allo stato selvatico. Con un pizzico di fortuna, un Pikachu con un cappello da investigatore potrebbe intrufolarsi nelle tue foto e potresti perfino catturarne uno!

Bonus

Doppio dei PE da cattura

Ricerche sul campo

Missioni di ricerca sul campo dedicate saranno disponibili per un periodo di tempo limitato durante l’evento

Oggetti avatar

Oggetti avatar dedicati saranno disponibili nella boutique. Non lasciarti sfuggire l’occasione di festeggiare l’uscita del film Pokemon Detective Pikachu.