Pokemon GO: al via l'evento dedicato al pigro Snorlax

Allenatori di Pokemon GO, i prossimi mesi saranno pieni di incredibili avventure. Anche i Pokémon si stanno preparando in modi del tutto personali. Abbiamo sentito che gli Allenatori di tutto il mondo stanno trovando Snorlax in un sonno profondo...

Pensate che si stiano preparando per un'estate ricca di eventi?

Data e ora

Dalle 22:00 CEST (6:00 P.M. PDT) di martedì 28 maggio alle 22:00 CEST (1:00 P.M. PDT) (GMT -7) di lunedì 3 giugno.

Snorlax catturato durante l'evento imparerà la mossa esclusiva Sbadiglio. Gli Allenatori avranno la possibilità di incontrare Snorlax selvatico addormentato. Una volta catturato, Snorlax si sveglierà e sarà pronto alla lotta come sempre. Ricordate di scattare una foto durante il vostro incontro perché Snorlax dormirà solo in quel momento!

Ricordiamo che è ora disponibile anche il raid speciale di Pokemon GO con la possibilità di catturare Cresselia, anche in versione Shiny, indubbiamente una bella occasione per aggiungere questo Pokemon Raro al proprio Pokedex!