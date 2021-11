Pokémon GO, evento finale della Stagione del Pokémon Birba: Hoopa cambia forma

In attesa del ricco Community Day di dicembre 2021 in Pokémon GO, gli Allenatori possono prepararsi ad affrontare l'evento conclusivo della Stagione del Pokémon Birba.

Dopo aver intrattenuto i giocatori di Pokémon GO per diverse settimane, l'iniziativa si avvia infatti al termine, con Hoopa pronto a cambiare forma. A partire dalle ore 10:00 di venerdì 26 novembre alle ore 20:00 di lunedì 29 novembre 2021, sarà possibile usufruire per l'occasione di una interessante serie di bonus, tra cui doppi PE da cattura e doppie caramelle per i trasferimenti.



Al centro della scena vi sarà però la missione di ricerca speciale Birbanterie Incomprese, che per dare i suoi frutti dovrà essere completata entro le ore 9:59 di mercoledì 1 dicembre. Dopo aver completato la seconda serie di missioni, gli Allenatori sbloccheranno la possibilità di catturare e, successivamente, modificare la forma di Hoopa. Di seguito i dettagli sui requisiti necessari per la procedura:

Per cambiare la forma di Hoopa da Hoopa Vincolato a Hoopa Libero , saranno necessarie ben 50 caramelle Hoopa e 10.000 unità di polvere di stelle;

, saranno necessarie ben 50 caramelle Hoopa e 10.000 unità di polvere di stelle; Per cambiare la forma di Hoopa da Hoopa Libero a Hoopa Vincolato, saranno invece sufficienti 10 caramelle Hoopa e 2.000 unità di polvere di stelle;

Con questo evento, si concluderà ufficialmente la Stagione del Pokémon Birba, ma non la rassegna di appuntamenti invernali di Pokémon GO