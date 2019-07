Pokémon GO: evento globale con il Team Rocket al via oggi 28 luglio!

Dopo aver hackerato i profili social di Pokémon GO e lanciato un misterioso conto alla rovescia, alla fine il Team Rocket ha fatto la sua mossa!

Ecco il messaggio dell'organizzazione criminale: "Ehilà, mocciosi! Mentre eravate distratti dal nostro scherzetto a New York, abbiamo mobilitato le nostre forze per una Scorribanda del Team Rocket Globale! Dalle 16:00 alle 17:00 della vostra ora locale, occuperemo TUTTI i Pokéstop nella vostra zona".

Il messaggio è estremamente chiaro: dalle 16:00 alle 17:00 di oggi domenica 28 luglio i seguaci del Team Rocket invaderanno tutti i Pokéstop del mondo! Gli allenatori saranno quindi chiamati ad affrontarli e sconfiggerli, per sventare la minaccia e ottenere Pokémon Ombra da purificare. Al momento non conosciamo i premi previsti e non sappiamo se verranno introdotti nuovi mostriciattoli. Non ci resta che attendere oggi pomeriggio per partecipare a questo nuovo evento globale di Pokémon GO, che a tre anni dal lancio continua a stupire rinnovandosi con nuovi contenuti. Non dimenticate, inoltre, che sabato 3 agosto toccherà invece al Community Day di Ralts.