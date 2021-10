Pokémon GO, al via l'evento di Halloween: arriva Slowking di Galar

Mancano ancora due settimana alla ricorrenza più spaventosa dell'anno, ma i ragazzi di Niantic si sono portati avanti e nella giornata di ieri hanno ufficialmente dato il via all'evento di Halloween in Pokémon GO: proseguirà fino al 31 ottobre ma è diviso in due differenti parti.

La prima parte dell'evento di Halloween di Pokémon GO è già cominciata e andrà avanti fino alle 10:00 di venerdì 22 ottobre 2021. È incentrata sui Compagni Inquietanti: gli Allenatori troveranno Pokémon di tipo Psico e Veleno impazienti di incontrarli e di fare amicizia, insieme ad altri Pokémon amichevoli, ma terrificanti. Inoltre, Slowking di Galar, il Pokémon Stregone, apparirà in Pokémon GO per la prima volta. Per ottenerlo è necessario impostare Slowpoke di Galar come compagno e catturare 30 Pokémon di tipo Psico. Slowpoke di Galar potrà evolvere in Slowking di Galar anche dopo la fine dell'evento. Verrà inoltre sbloccata la nuova parte della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba, "Birbanterie incomprese".

Per tutta la durata dell'evento, che terminerà alle ore 20:00 del 31 ottobre, gli Allenatori potranno affrontare la storia di ricerca speciale "Cosa si nasconde dietro la maschera?", partecipare alla Coppa Halloween nella Lega Lotte GO, ascoltare ogni sera un remix dell'iconica musica di Lavandonia, incontrare più Pokémon in costume (Pikachu Birba di Halloween, Piplup Birba di Halloween, Drifblim Birba di Halloween), acquistare nuovi oggetti di Halloween nel negozio, ottenere gli adesivi a tema Halloween facendo girare i Pokéstop, scartando i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio del gioco e approfittare di tanti bonus (Caramelle per i trasferimenti, da cattura e da schiusa raddoppiate, oltre a Caramelle L garantite camminando con il compagno).