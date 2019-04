Pokemon GO: al via l'evento di Pasqua Uova a Gogo!

Uova a Gogo è il nome dell'evento di Pasqua di Pokemon GO, disponibile da oggi e attivo fino al 23 aprile 2019. Per questa occasione, alcuni Pokémon tra cui Pichu, Smoochum e Magby, nasceranno dalle Uova da 2 km, ecco tutte le novità...

"Uova à gogo torna su Pokémon GO, pronti a farle schiudere tutte? Troverai tantissime missioni di ricerca incentrate sulle Uova. Per ognuna di queste che farai schiudere, otterrai più caramelle che ti torneranno utili per potenziare i Pokémon ricevuti. Infine, anche Buneary si unirà all’evento e con un pizzico di fortuna potresti persino incontrare la versione cromatica del Pokémon Coniglio!"

Orari e date

Dal 16 aprile alle 13:00 PDT al 23 aprile 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7)

"Alcuni Pokémon, tra cui Pichu, Smoochum e Magby si schiuderanno dalle Uova da 2 km. Con un pizzico di fortuna, potrai persino incontrare un Buneary cromatico! Nelle Uova potresti trovare dei Pokémon diversi da quelli dell’evento dell’anno scorso."

Bonus

Ottieni il doppio delle caramelle da schiusa

Le incubatrici saranno efficaci il doppio

I Fortunuovo dureranno il doppio

Ricerche sul campo

Durante l’evento saranno disponibili missioni di ricerca sul campo a tempo limitato incentrate sulle Uova. È ora di far schiudere un sacco di Uova! Abilita la funzionalità Sincroavventura e prepara le tue incubatrici per questo evento straordinario.