Pokemon GO: evento Pokemon Day 2020, data, orario e ricompense

E' attualmente in corso l'evento Pokemon Day 2020 di Pokemon GO, per festeggiare il giorno che ha visto nascere la serie nell'ormai lontano 1996. Il Pokemon Day si terrà il 27 febbraio, l'evento è invece già in corso e andrà avanti fino alle 22:00 (ora italiana) del 2 marzo.

Tra le novità di questo evento speciale a tempo troviamo Pikachu ed Eevee selvatici con cappellini celebrativi, inoltre Bulbasaur, Charmander e Squirtle (i tre Starter di Prima Generazione) si schiuderanno dalle Uova 7 KM, con la possibilità di trovare anche alcuni Pokemon Cromatici.

Inoltre in occasione dell'arrivo su Netflix del film Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution, Mewtwo Corazzato tornerà in Pokemon GO nei Raid 5 Stelle. I Raid Quattro Stelle vedranno invece la presenza di Pokemon come Venusaur, Charizard e Blastoise. Infine, domenica 1 marzo Nidorino in versione festiva comparirà nei Raid Due Stelle, mentre Gengar (con attacchi Leccata e Psichico) con cappellino da festa comparirà nei Raid Quattro Stelle, entrambi in versione normale e Cromatica.

Nella giornata di domani (giovedì 27 febbraio) Game Freak ha in serbo uno speciale annuncio legato ad un nuovo Pokemon per Spada e Scudo, non è escluso tuttavia l'arrivo di novità per quanto riguarda Pokemon GO, ormai un tassello fondamentali per la serie.