Pokemon GO: Evento Regigigas a pagamento, impossibile giocare nell'Isola Salamina

Secondo alcune testimonianze l'evento Scoperta Colossale (apparentemente in programma il prossimo 2 novembre, dopo l'evento di Halloween) sarà accessibile solamente a coloro che acquisteranno uno speciale ticket in vendita al prezzo di 8,99 euro.

Il biglietto in questione dovrebbe fare la sua comparsa nel negozio a fine ottobre al prezzo di 7.99 dollari/sterline o 8.99 euro e garantirà l'accesso all'evento Una Scoperta Colossale, incentrato su Regigigas. Al momento non ci sono conferme da parte di Niantic Labs, ma i dataminer affermando di aver trovato riferimenti al biglietto nel codice sorgente dei più recenti aggiornamenti.

Altra notizia interessante a tema Pokemon GO riguarda i problemi riscontrati dai giocatori dell'Isola Salamina, in Grecia. La community locale non riesce ad accedere a gioco a causa di problemi legati a Open Street Maps, protocollo che fornisce tutti i dati necessari all'applicazione per elaborare correttamente l'ambientazione circostante in base alla geolocalizzazione.

Uno dei più recenti aggiornamenti del protocollo OSM avrebbe segnalato Salamina come riserva naturale, da qui l'impossibilità di trovare Pokemon selvatici. I giocatori dell'Isola (popolazione totale, circa 40.000 persone) hanno contattato Niantic Labs senza ottenere risposta e in seguito hanno fatto sentire la propria voce su Reddit con l'obiettivo di ottenere visibilità e far conoscere la propria situazione tramite media e social network.