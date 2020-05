Pokémon GO, evento a tempo: Pokémon di Johto, Pikachu speciale e molto altro

Come promesso in occasione dell'annuncio dell'evento Sfida Classica in Pokémon GO, il titolo mobile firmato da Niantic accoglie una nuova iniziativa interamente dedicata alla Regione di Johto.

Ambientazione degli amati Pokémon Oro e Pokémon Argento, l'area ha visto il debutto della Seconda Generazione di creature Game Freak. E proprio queste ultime sono le grandi protagoniste di un nuovo evento speciale dalla durata limitata. Nel momento in cui scriviamo, l'iniziativa è già attiva all'interno di Pokémon GO e lo resterà sino alle ore 13:00 di venerdì 15 maggio. Di seguito, le caratteristiche principali dell'evento:

I Pokémon di Johto appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico e saranno disponibili nei Raid;

Chinchou, Yanma, Girafarig, Pineco, Dunsparce, Gligar, Shuckle, Skarmory e Phanpy si schiuderanno dalle Uova di 7 KM;

Pikachu allo stato selvatico indosserà un cappello a tema Umbreon;

Sarà possibile incontrare una versione cromatica/Shiny di Dunsparce;

I compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento condurranno ad incontri coi Pokémon di Johto;

La cattura di Pokémon e i Raid daranno un doppio quantitativo di polvere di stelle;

In chiusura, ricordiamo che il team di Niantic sta valutando di apportare alcune modifiche al sistema delle Pokémonete : attualmente, hanno preso il via alcuni primi test per valutarne i potenziali risultati nell'economia di Pokémon GO.