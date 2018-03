Pokemon GO: l'evento Uova a Gogo include nuovi Pokemon Shiny

ha lanciato la scorsa settimana l'evento Uova a Gogo di Pokemon GO , in vista delle festività di Pasqua, l'evento in questione porterà in dote anche una serie di nuovi

Nello specifico, all'interno del codice sorgente dell'ultimo aggiornamento sono stati trovati i modelli poligonali di Togepi, Togetic, Wobbuffet, Magmar e Magby, i quali dovrebbero fare la sua comparsa ufficialmente nelle prossime ore. Non è chiaro al momento se i mostri in questione potranno essere ottenuti con la schiusa delle uova oppure catturati allo stato selvatico.

Uova a Gogo sarà attivo fino al prossimo 5 aprile, quale miglior occasione dunque per aggiungere nuovi Pokemon Shiny al proprio Pokedex?