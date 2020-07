Pokemon GO Fest 2020: gli allenatori hanno spes oltre 17 milioni di dollari

Il Pokemon GO 2020 è stato un successo: secondo quanto riportato da Sensor Tower i giocatori hanno speso 8.9 milioni di dollari in microtransazioni la prima giornata (25 luglio) e 8.6 milioni durante il secondo giorno (26 luglio).

Gli 8.9 milioni di dollari incassati nella giornata di sabato segnano un record assoluto e superano persino gli incassi del Pokemon GO Fest 2016, quando le entrate toccarono quota 13.3 milioni di dollari. Questo boost è dovuto in parte alla presenza del biglietto d'ingresso, per partecipare al festival era infatti necessario acquistare un ticket venduto a 14.99 euro/dollari.

Solamente nel 2020 Pokemon GO ha incassato 539 milioni di dollari (e questo nonostante l'emergenza globale Coronavirus che ha obbligato gli allenatori a restare a casa) mentre nel suo intero ciclo vitale il gioco di Niantic Labs ha raggiunto quota 3.7 miliardi di dollari generati dagli acquisti in-app.

A margine, gli sviluppatori hanno annunciato il Community Day Pokemon Go di agosto incentrato su Magikarp, l'evento si terrà sabato 8 agosto, maggiori dettagli su bonus e ricompense verranno rivelati nei prossimi giorni.