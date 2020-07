Pokemon GO Fest 2020: arriva il kit con le decorazioni da stampare

Il Pokemon GO Fest quest'anno si terrà unicamente in versione virtuale in base alle ordinanze dell'OMS che vietano assembramenti per prevenire il diffondersi del Coronavirus. Niantic Labs ha però pensato di ricreare la stessa atmosfera degli eventi dal vivo con una serie di decorazioni da stampare.

Creazioni cartacee e attività

Agli eventi Pokémon GO dal vivo, le sagome a grandezza naturale del Professor Willow, di Spark, di Blanche e di Candela sono ottimi soggetti con cui scattarsi foto. Portate questa esperienza a casa vostra grazie a stampe a grandezza naturale! Stampate e assemblate il professore o il caposquadra che preferite. Inoltre, potrete colorare le decorazioni, costruire un pacco amicizia o creare una Poké Ball: le possibilità sono infinite!

Decorazioni

Appendete le decorazioni per tutta casa o alle finestre per rappresentare con orgoglio la Squadra Istinto, la Squadra Saggezza o la Squadra Coraggio e condividere i festeggiamenti del Pokémon GO Fest! E quello cos'è? Come ha fatto la bandiera del Team GO Rocket a finire qui? Strano...

Potete scaricare e stampare le decorazioni dal sito di Pokemon GO, Niantic invita a condividere le foto dei vostri lavori con i kit di Pokemon GO sui social media utilizzando l'hashtag #PokemonGOFest2020.