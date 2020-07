Il Pokémon GO Fest 2020 è cominciato! Tutti i dettagli sull'evento mondiale

Il tanto atteso Pokémon GO Fest 2020 è cominciato anche in Italia. Il tanto atteso evento, che si svolge per la prima volta in formato virtuale, intratterrà tutti gli Allenatori del mondo oggi e domani con una moltitudine di attività, da ricerche speciali a incontri con i Pokémon.

Per partecipare al Pokémon GO Fest 2020 è consigliabile raggiungere il livello 10 ed è necessario acquistare il Biglietto dell'Evento, che costa 14,99 dollari (o l'equivalente nella valuta locale). Aprendo l'app durante la giornata di oggi riceverete la prima ricerca speciale, mentre aprendola domani otterrete la seconda. Una volta ricevute, potrete completarle in qualsiasi momento. Tenete però ben presente che i biglietti acquistati non sono rimborsabili.

Oggi ci saranno cinque habitat diversi a rotazione ogni ora, ciascuno con un diverso set di Pokémon disponibili. Per ottenere il massimo da quest'esperienza è consigliabile utilizzare Aroma, che in occasione del GO Fest dura un'ora ed è ancor più efficace nell'attirare i Pokémon in evidenza. Potrete inoltre prendervi una pausa tra una ricerca e l'altra nella Lounge Virtuale della Squadra, dove guardare contenuti video in diretta, partecipare alla chat, visualizzare i contributi della squadra per l'arena della sfida globale e molto altro ancora.

A proposito dell'arena della sfida globale: nella prima giornata avete a disposizione 32 sfide globali da completare in collaborazione con gli altri allenatori. Ogni otto sfide completate collettivamente sarà sbloccata una settimana aggiuntiva dell'evento ultrabonus, per un massimo di tre. La partecipazione è così incredibile che è già stata sbloccata la Settimana del Drago, che si svolgerà dal 31 luglio al 7 agosto. Nel mirino adesso ci sono la Settimana dell'Enigma (dal 7 al 14 agosto) e la Settimana di Unima (dal 14 al 21 agosto).