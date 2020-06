Pokemon GO Fest 2020: date, orari, bonus e ricompense del nuovo evento

Quest'anno come prevedibile il Pokemon GO Fest si terrà in versione "virtuale" completamente online, data l'impossibilità di organizzare eventi fisici a causa delle norme di sicurezza per contenere il diffondersi del Coronavirus. Ma non disperate perchè Niantic Labs ha in programma tantissime sorprese.

Il Pokemon GO Fest 2020 si terrà in due giorni ed è in programma il 25 e il 26 luglio, ecco il programma delle attività diffuso dagli organizzatori, con tante sorprese per gli allenatori di Pokemon GO.

Pokémon GO Fest 2020: 25 luglio dalle 10:00 alle 20:00

Gli allenatori potranno accedere a una storia di ricerca speciale

Cinque habitat a rotazione (a tema fuoco, acqua, erba, lotta e amicizia) presenteranno Pokémon speciali che rappresentano il tema dell'habitat

Gli allenatori potranno collaborare nell'arena della sfida globale

Gli allenatori potranno incontrare oltre 75 specie di Pokémon selvatici, nei raid e completando i compiti di ricerca speciale

Pokémon GO Fest 2020 - 26 luglio dalle 10:00 alle 20:00

Gli allenatori potranno sperimentare... qualcosa di veramente particolare! Inoltre, ci sarà un'ulteriore storia di ricerca speciale con cui divertirsi. E non è tutto! Indipendentemente dal fatto che abbiano un biglietto, gli Allenatori negli Stati Uniti possono ordinare una maglietta esclusiva dedicata al Pokémon GO Fest 2020, disponibile online nel Pokémon Center. Saranno inoltre disponibili papercraft e decorazioni scaricabili e stampabili che consentiranno di dare vita all'esperienza del Pokémon GO Fest per far divertire tutti gli allenatori della vostra famiglia. Sarà possibile scaricarli solo per un periodo di tempo limitato.