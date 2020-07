Pokémon GO Fest 2020: tutti i dettagli sull'evento speciale dedicato agli Allenatori

Come ormai noto, l'edizione 2020 del Pokémon GO Fest avrà luogo esclusivamente in maniera virtuale, in virtù della necessità di contenere e prevenire la diffusione dell'epidemia di Coronavirus.

Nonostante questa variazione, gli Allenatori avranno comunque modo di interagire gli uni con gli altri, grazie ad attività e feature speciali pensate dagli sviluppatori del celebre gioco mobile. Dopo aver annunciato la possibilità di stampare un kit di decorazioni a tema Pokémon GO da casa, il team di Niantic presenta tutti i dettagli sul Pokémon GO Fest 2020.

Innanzitutto, sarà possibile accedere ad un lounge virtuale delle squadre, uno spazio online in cui sostare per prendersi una pausa dalla cattura di Pokémon. Qui sarà ad esempio possibile visionare contenuti video inediti o apprendere le ultime novità a tema Pokémon GO. In aggiunta, vi sarà trasmessa una lunga sessione di streaming, che offrirà i seguenti contenuti:

Discorso di John Hanke, fondatore e CEO di Niantic;

Approfondimento sull'organizzazione di un Pokémon GO Fest;

Speciale dedicato al Kit stampa da casa;

Novità dagli sviluppatori;

Presentazione della Lega Lotte GO, pensata per i nuovi Allenatori;

Impegno di Niantic in campo sociale;

Dietro le quinte dello spot del Pokémon GO Fest 2020;

Quiz su Pokémon GO e aggiornamenti sulle attività;

Sfilata di moda degli Avatar;

In chiusura, ricordiamo che di recente Pokémon GO ha iniziato ad accogliere la Sesta Generazione di Pokémon