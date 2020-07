Pokemon GO Fest 2020: i trucchi per viverlo al meglio!

Il Pokemon GO Fest 2020 è alle porte e per l'occasione Niantic Labs ha voluto condividere una serie di trucchi e suggerimenti utili per vivere al meglio questo atteso evento annuale che festeggia il quarto compleanno del gioco.

La prima cosa da fare è ovviamente acquistare il biglietto ma ci sono altri piccoli consigli che possono aiutarvi per l'intera durata dell'evento.

Acquistate il biglietto per il Pokémon GO Fest 2020 . Se non avete ancora acquistato il biglietto, potete farlo al costo di 14,99 euro per poter vivere un fine settimana di ricerche speciali e di incontri con i Pokémon dell'evento

Ottenete il massimo da questa esperienza grazie ad aroma . Se attivato, aroma durerà un'ora e sarà ancora più efficace nell'attirare i Pokémon in evidenza.

Esplorate tutti gli habitat . Durante la prima giornata, vi saranno cinque habitat diversi a rotazione ogni ora, ciascuno con un diverso set di Pokémon disponibili

Raggiungete il livello 10 . Assicuratevi di arrivare al livello 10 prima della fine dell'evento per sfruttare al meglio questa esperienza

Kit Stampa da Casa . Con il kit Stampa da casa potrete costruire oggetti di carta, decorazioni e molto altro, per aiutarvi a ricreare l'avventura dei tradizionali Pokémon GO Fest

Visitate la lounge virtuale della squadra. Se durante il GO Fest vorrete prendere una pausa dalla cattura dei Pokémon, unitevi a noi nella lounge virtuale della squadra. Guardate contenuti video in diretta, partecipate alla chat, visualizzate i contributi della squadra per l'arena della sfida globale e molto altro ancora

Sblocco Ultrabonus

Come da tradizione per gli eventi del Pokémon GO Fest, non vediamo l'ora di rivelare dettagli sullo sblocco dell'ultrabonus di quest'anno! Nella prima giornata del Pokémon GO Fest 2020, gli Allenatori avranno a disposizione 32 sfide globali da completare in collaborazione nell'arena della sfida globale. Ogni otto sfide completate collettivamente sarà sbloccata una settimana aggiuntiva dell'evento ultrabonus, per un massimo di tre. Una volta iniziato il Pokémon GO Fest 2020, sarete in grado di monitorare i progressi nell'arena della sfida globale nella vista Oggi.