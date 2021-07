Pokémon GO Fest 2021 offrirà lo sblocco dell'Ultrabonus: partecipate alle sfide globali

IlPokémon GO Fest 2021, l'evento più grande dell'anno, si fa sempre più vicino: il 17 e 18 luglio tutti gli Allenatori in possesso di un biglietto potranno partecipare ad un'ampia varietà di attività uniche.

I soli possessori del biglietto potranno anche unire le proprie forze e completare una sfida di collaborazione ogni ora. Al completamento di una sfida, gli Allenatori guadagneranno un bonus per il resto dell'ora. In aggiunta, è anche previsto lo sblocco dell'Ultrabonus! Portando a termine un determinato numero di sfide nell'area della sfida globale, sbloccheranno una serie di 3 bonus dopo il Pokémon GO Fest 2021.

Sblocco dell'Ultrabonus - Prima parte: tempo

Gli Allenatori accedono a questa fase completando 8 sfide globali in totale. Si terrà dalle 10:00 di venerdì 23 luglio 2021 alle 20:00 di martedì 3 agosto 2021. Il flusso del tempo sarà interrotto! I Pokémon provenienti da varie ere appariranno più spesso!

Sblocco dell'Ultrabonus - Seconda parte: spazio

Gli Allenatori accedono a questa fase completando 16 sfide globali in totale. Si terrà dalle 10:00 di venerdì 6 agosto 2021 alle 20:00 di martedì 17 agosto 2021. Finita la fase "Slocco dell'Ultrabonus - Prima parte: tempo", volgeremo lo sguardo sulla dimensione parallela: con l'apparizione di Pokémon provenienti da vari luoghi, lo spazio risulterà distorto!

Sblocco dell'Ultrabonus - Terza parte: ???

Gli Allenatori accedono a questa fase completando 24 sfide globali in totale. Si terrà dalle 10:00 di venerdì 20 agosto 2021 alle 20:00 di martedì 31 agosto 2021, ma ciò che succederà in questa fase è ancora un mistero!

Ne approfittiamo per ricordarvi che tra le altre iniziative del Pokémon GO Fest 2021 c'è un'intera giornata dedicata ai raid con i Pokémon Leggendari e che gli allenatori di Pokémon GO su Android avranno dei bonus esclusivi.