Pokémon GO Fest 2021: nel Giorno del Raid appariranno tutti i Pokémon Leggenda

Come parte del Pokémon GO Fest, Niantic sta preparando un'iniziativa più unica che rara, il cosiddetto Giorno del Raid: per la prima volta nella storia del gioco mobile in realtà aumentata, tutti i Pokémon Leggenda scoperti finora appariranno nei raid a cinque stelle.

Sfidare e catturare tutti i Pokémon Leggenda nel periodo di tempo previsto potrebbe essere difficile, quindi vi consigliamo di cominciare già i preparativi. Il Giorno del Raid si svolgerà dalle ore 10:00 alle 18:00 di domenica 18 luglio. Ogni Pokémon apparirà in una delle quattro ore a tema che si alterneranno per tutta la durata dell'evento:

Ora del vento , dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 15:00: Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Giratina in Forma Alterata, Cresselia, Virizion, e Tornadus in Forma Totem appariranno nei raid a cinque stelle;

Ora della lava, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00: Moltres, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Reshiram, Terrakion, Landorus in Forma Totem e Yveltal appariranno nei raid a cinque stelle;

Ora del gelo, dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00: Articuno, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia e Kyurem appariranno nei raid a cinque stelle. Inoltre, Uxie, Mesprit e Azelf faranno la loro comparsa nei raid a cinque stelle nelle zone in cui appaiono normalmente;

Ora del tuono, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 18:00: Zapdos, Raikou, Registeel, Rayquaza, Dialga, Cobalion, Thundurus in Forma Totem, Zekrom e Xerneas appariranno nei raid a cinque stelle.

I Pokémon Misteriosi non saranno presenti nei raid a cinque stelle.

A questa raid straordinari potranno partecipare tutti i giocatori di Pokémon GO, che siano o meno in possesso del biglietto per il Pokémon GO Fest 2021. Coloro che l'hanno acquistato (al prezzo di 5 dollari), in ogni caso, possono:

Ricevere 10.000 PE extra alla vittoria in un raid;

Far girare i dischi foto di una Palestra per guadagnare fino a 10 biglietti raid, da utilizzare nei raid di persona;

Completare la ricerca a tempo per guadagnare fino a otto biglietti raid da remoto, da utilizzare per partecipare a un raid da remoto;

Ritirare un’offerta dell'evento contenente tre biglietti raid da remoto, disponibile nel negozio dalle 10:00 alle 18:00 di domenica 18 luglio 2021;

Il Pokémon GO Fest 2021 si svolgerà il 17 e il 18 luglio. Il tema della prima giornata sarà invece la "Cattura", con il ritorno del tema degli habitat: Giungla, Montagna del deserto, Spiaggia oceanica e Grotta si alterneranno durante la giornata.