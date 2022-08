Pokémon GO Fest 2022, è iniziato l'evento finale: esperienza gratis e a pagamento

Allenatori, è appena cominciato l'evento finale del Pokémon GO Fest 2022, che proseguirà in tutto il mondo fino alle 18:00 di oggi 27 agosto 2022. Le Ultracreature stanno invadendo le città del mondo, mentre Shaymin Forma Cielo farà la sua apparizione al termine della ricerca speciale per gli acquirenti del biglietto.

Questo evento sarà caratterizzato da quattro habitat unici: ciascuno durerà due ore e sarà incentrato su una determinata Ultracreatura. Nel corso delle ore programmate, verrà proposta un'esperienza gratuita per tutti e una premium per coloro che hanno acquisto il biglietto.

Esperienza gratuita

Tutti gli allenatori, con o senza biglietto, potranno approfittare di quanto segue:

Una breve storia di ricerca speciale

Scattate una foto durante l'evento per ricevere una sorpresa

Per la prima volta in Pokémon GO, con un po' di fortuna, potrete incontrare Munna cromatico!

Diversi oggetti avatar speciali saranno per la prima volta in vendita nel negozio

Un cappello ispirato a Nihilego

Una t-shirt ispirata a Buzzwole

Un outfit ispirato all'Ultrapattuglia GO

Speciali adesivi dell'evento ottenibili scartando pacchi amicizia, facendo girare Pokéstop o acquistandoli in negozio

Durante questo evento, avrete a disposizione UC Ball per ogni raid in cui sono presenti Ultracreature

Esperienza a pagamento

Gli Allenatori che hanno acquistato un biglietto nel negozio di gioco (10,99 dollari) possono approfittare di quanto segue:

Tre brevi storie di ricerca speciale esclusive : completatele per ricevere oggetti di gioco, un incontro con Shaymin Forma Cielo e oggetti avatar esclusivi come una t-shirt di Shaymin Forma Cielo e un casco senza visiera ispirato all'Ultrapattuglia GO

: completatele per ricevere oggetti di gioco, un e oggetti avatar esclusivi come una t-shirt di Shaymin Forma Cielo e un casco senza visiera ispirato all'Ultrapattuglia GO Per la prima volta in Pokémon GO, con un po' di fortuna, potrete incontrare Unown N e Unown X cromatici

Fate girare i dischi foto nelle Palestre per guadagnare fino a nove biglietti raid gratuiti giornalieri da poter usare solo nei raid dal vivo

Scattate fino a cinque foto durante l'evento per ricevere una sorpresa

Ricevete 5.000 PE extra come ricompensa per la vittoria in ogni raid dal vivo

L'Aroma attivato durante le ore dell'evento durerà due ore

Ricevete il triplo di PE facendo girare dischi foto nei Pokéstop e nelle Palestre

Distanza per la schiusa dimezzata quando le Uova si trovano all'interno delle Incubatrici Uova durante le ore dell'evento

Gli Allenatori che cattureranno Shaymin Forma Cielo potranno cambiarne la forma in Shaymin Forma Terra e viceversa.

Maggiori dettagli potete trovarli sulla pagina ufficiale dell'evento finale del Pokémon GO Fest 2022.