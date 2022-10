Pokémon GO Fest 2022, numeri da capogiro: catturati quasi 2 miliardi di Pokémon

Con il Pokémon GO Fest 2022 ormai conclusivo, è giunto il momento di scoprire le statistiche dell'evento, cortesia di un video confezionato ad-hoc da Niantic, dal quale emergono dati piuttosto impressionanti per dimensioni e partecipazione.

Stando ai dati rivelati dagli sviluppatori e da The Pokémon Company, e riportati nella descrizione del video su Youtube, durante l'ultima edizione del Pokémon GO Fest sono stati catturati in totale 1,75 miliardi di Pokémon da milioni di giocatori in giro per tutto il mondo. E per riuscire a raggiungere una simile cifra i partecipanti hanno camminato per la bellezza di 150 milioni di chilometri. Sempre durante l'evento sono stati ricevuti due milioni di doni, mentre i fan hanno scambiato tra loro 94.000 mostriciattoli.

Come spiega Niantic, questa enorme partecipazione è probabilmente data dal ritorno del Pokémon GO Fest dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19. L'ultima edizione risale infatti al 2019, e gli appassionati del popolarissimo gioco in realtà aumentata fremevano dalla voglia di tornare a prendere parte all'apprezzato evento. Con queste premesse è probabile che anche il Pokémon GO Fest del 2023 si rivelerà un grande successo.

Di recente tra l'altro Pokémon GO ha raggiunto 4,5 miliardi di dollari di acquisti in-app, segnando così un ulteriore impressionante record. Non sono tuttavia mancati aumenti di prezzo per Pokémon GO, con Niantic che ha spiegato le ragioni dietro tale mossa.