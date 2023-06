Pokemon GO Fest di agosto: un mare di eventi in arrivo, ecco il programma completo

Stanno per partire i tanti eventi del Pokemon GO Fest 2023, un festival itinerante che coinvolgerà tutti gli Allenatori del celebre videogioco mobile targato Niantic e The Pokemon Company.

Il piatto forte del programma stilato dagli sviluppatori di Pokemon GO sarà ovviamente rappresentato dagli eventi che andranno in scena a Londra, Osaka e New York nel corso del mese di agosto. Ma non è tutto.

Per gli Allenatori di tutto il mondo che vorranno unirsi a queste nuove celebrazioni sarà inoltre disponibile un evento digitale conclusivo, della durata di due giorni, che permetterà a tutti di accedere gratuitamente alle attività del Pokemon GO Fest 2023 da qualsiasi luogo. E per chi volesse migliorare la propria esperienza con bonus e ricompense speciali, tra cui l'incontro con il misterioso Pokemon Diancie, è possibile acquistare un biglietto dell'evento nel negozio in-game.

Dopo le apparizioni a Londra, Osaka e New York, Diancie debutterà quindi a livello globale nella prima giornata del Festival di Pokémon GO 2023: Evento Globale. Gli Allenatori e le Allenatrici in possesso del biglietto potranno completare la ricerca speciale per saperne di più sul Pokémon Gemma e avere l’opportunità di incontrarlo!