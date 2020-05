Il Pokémon GO Fest quest'anno si svolgerà nel giardino di casa vostra

Il Pokémon GO Fest è da sempre l'evento più importante per il gioco in realtà aumentata di Niantic. L'anno scorso se ne svolti ben tre, a Chicago, Dortmund e Yokohama, riunendo in totale oltre 600 mila allenatori.

Quest'anno, a causa della pandemia di Coronovirus, risulta impossibile replicare, ma tutti i fan di Pokémon GO non hanno nulla da temere perché l'evento si svolgerà lo stesso. Come? Il 25 e 26 luglio il Pokémon GO Fest 2020 si terrà interamente come evento globale in formato virtuale, permettendo agli Allenatori di tutto il mondo di partecipare ovunque essi siano, anche dal giardino di casa loro o dal cortile del proprio palazzo. Tutti i possessori di un particolare biglietto, che verrà messo in vendita prossimamente, riceveranno inoltre alcuni bonus, che tuttavia non sono ancora stati svelati.

Mancherà la tradizionale riunione dei fan di Pokémon GO, ma con questo evento Niantic intende dimostrare che giocare da casa non significa giocare da soli. Ad attendervi non ci saranno solamente bonus, incontri di Pokémon e ricerche speciali, ma anche nuovi modi entusiasmanti di entrare in contatto con altri Allenatori e provare altre divertenti sorprese per tutta l'estate.

Maggiori informazioni saranno rivelate nelle prossime settimane. Ne approfittiamo per ricordarvi che sono in arrivo Realtà Integrata e Scansione Pokéstop in Pokémon GO. In questi giorni sono anche stati svelati i protagonisti dei Community Day di Pokémon GO di giugno e luglio.