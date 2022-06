Pokemon GO Fest: arrivano le Ultracreature dall'Ultramondo

Importanti novità dal mondo di Pokemon GO: Niantic ha annunciato l'arrivo delle Ultracreature dall'Ultramondo, come parte dei festeggiamenti per il Pokemon GO Fest che proseguirà per tutta l'estate. La prima Ultracreatura, Nihilego, ha già fatto la sua comparsa ma sono previste altre apparizioni nelle prossime settimane.

Gli allenatori che parteciperanno ai seguenti eventi Pokémon GO Fest potranno incontrare un'Ultracreatura come parte della Ricerca Speciale:

Pokémon GO Fest Berlino (1-3 luglio 2022) – Pheromosa

Pokémon GO Fest Seattle (22-24 luglio 2022) – Buzzwole

Pokémon GO Fest Sapporo (5-7 agosto 2022) – Xurkitree

Dopo il debutto al Pokemon GO Fest, le Ultracreature appariranno con maggior frequenza a livello globale durante la Stagione di GO di Pokemon GO. Rhi della Squadra Ultra Recon di GO ha creato un numero limitato di Beast Balls per aiutare i partecipanti al Pokémon GO Fest a catturare le Ultracreature, da sottolineare anche i bonus previsti per chiunque partecipi ad una delle tappe del Pokemon GO Fest 2022:

Distanza di schiusa ridotta della metà

Ricerca sul campo a tema dell'evento, sorpresa istantanea, adesivi e coriandoli

Quattro scambi speciali extra (massimo 6 al giorno)

Meno polvere di stelle per gli scambi effettuati durante l'evento

Quattro sfide da collezione, a tema con gli habitat del parco

Fino a nove Raid Pass giornalieri totali

I palloncini del Team GO Rocket appariranno più frequentemente e sconfiggendo le reclute si otterrà il doppio dei componenti misteriosi

Snorlax Cappello da Cowboy

Unown A, B, E, L, R, S, T, U (anche in versione Cromatica Shiny)

Infine, in occasione del Pokémon GO Fest live di Berlino debutterà ufficialmente la nuova app Campfire, social network del mondo reale che parte da una mappa e consente di aggiungere persone, creare eventi, formare community e utilizzare anche funzioni di messaggistica.