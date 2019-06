Pokemon GO Fest Chicago: per festeggiare, pokemon speciali appaiono in tutto il mondo!

Tra giovedì 13 e sabato 16 giugno si svolgerà negli USA, in Illinois, il Pokemon GO Fest di Chicago, un evento speciale organizzato dal team del celebre titolo mobile.

Tuttavia, sembra che Niantic abbia deciso di riservare qualche sorpresa inaspettata anche a coloro che non possono fisicamente trovarsi nell'area dei festeggiamenti. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, l'account Twitter ufficiale di Pokemon GO Italia ha pubblicato un cinguettio decisamente interessante. Al suo interno, viene infatti annunciato che alcuni "Alcuni Pokémon presenti negli habitat del #PokemonGOFest2019 stanno iniziando ad apparire anche nel resto del mondo!". Anche gli aspiranti Maestri di Pokemon nostrani possono dunque sperare di poter incappare in qualche avvistamento inaspettato!

Approfittiamo di questa piacevole notizia, per ricordarvi che, sempre per celebrare il Pokemon GO Fest di Chicago, Niantic ha annunciato che a partire dalle ore 18:00 di oggi, giovedì 13 giugno, il piccolo pokemon d'acqua Horsea apparirà più frequentemente del solito, anche nella sua versione Shiny/Cromatica. In chiusura, vi ricordiamo che il Community Day dedicato a Slakoth sarà ripetuto. A causa di alcune problematiche tecniche inattese, il team di Pokemon GO ha infatti deciso di riproporre l'evento. Ad ora, tuttavia, la data prescelta non è stata ancora resa nota al pubblico.