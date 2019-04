Pokemon GO Fest: ecco date e aree degli eventi dal vivo dell'estate 2019

Lo scorso anno è stato ricco di soddisfazioni per Niantic e il 2019 promette di regalarne altrettante agli autori californiani e ai milioni di Allenatori che desiderano conoscere le date e i luoghi in cui farà tappa il Pokemon GO Fest di questa estate.

Nel corso del 2018, i giocatori di Pokemon GO hanno potuto acchiappare mostriciattoli in 4 eventi Zona Safari e in 12 Community Day: per quest'anno, i vertici di Niantic promettono di spingersi oltre e di alzare ulteriormente l'asticella delle ambizioni con l'annuncio che il Pokemon Go Fest del 2019 si svolgerà in ben tre città del mondo!

Il primo evento avrà luogo dal 13 al 16 giugno e si terrà a Chicago; il secondo, invece, avrà per cornice il centro storico e gli spazi verdi di Dortmund e si terrà dal 4 al 7 luglio. Del terzo e ultimo Pokemon Go Fest dell'estate del 2019, invece, sappiamo solo che avverrà nella regione geografica APAC (Asia Pacifico) in una finestra temporale compresa tra la seconda metà di luglio e la fine di agosto.

Nell'attesa di fornirci maggiori informazioni su come riuscire a ottenere i biglietti per accedere a questi eventi, i ragazzi di Niantic anticipano la volontà di aprire delle nuove Zone Safari nella seconda metà del 2019 e di offrire tantissime altre opportunità agli appassionati che desiderano acchiappare quanti più mostriciattoli possibile nell'universo in realtà aumentata di Pokemon GO.

Sempre nel corso dell'estate, ad esempio, potremo partecipare a degli eventi Community Day nelle giornate del 19 maggio, dell'8 giugno, del 21 luglio e del 3 agosto. Sapevate inoltre che il nuovo aggiornamento di Pokemon GO ha reintrodotto la funzione Amici Fortunati e che i ragazzi di Niantic hanno "festeggiato" il Pesce d'Aprile permettendoci di acchiappare nientemeno che Ash Ketchum?