Pokemon GO Fest: ricompense e ultrabonus delle settimane del Drago, Enigma e di Unima

Dopo aver annunciato la data di inizio della terza stagione della Lega Lotte Go, gli autori di Niantic Labs illustrano le sfide da compiere per ottenere le ricompense e gli ultrabonus nelle settimane del Pokemon GO Fest.

L'agenda delle attività estive pianificate da The Pokémon Company è particolarmente fitta di appuntamenti, come possiamo intuire scorrendo la lista delle ricompense da ottenere partecipando alle sfide delle Settimane del Drago, Enigma e di Unima del Pokemon GO Fest 2020.

Settimana 1 del Drago - da venerdì 31 luglio a venerdì 7 agosto

Al completamento delle otto sfide globali, gli Allenatori sbloccheranno la Settimana del Drago, con maestosi Pokémon di tipo Drago che appariranno in ogni forma e dimensione, dal minuscolo Gible al torreggiante Exeggutor di Alola.

Pokèmon che si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu, Bagon e, per i più fortunati, Gible e Deino

Raid a cinque stelle: Rayquaza

Ricerche a tempo: una volta completate sarà possibile incontrare due Deino, ivi comprese le versioni cromatiche

Settimana 2 Enigma - da venerdì 7 agosto a venerdì 14 agosto

Completando 16 sfide globali sarà possibile sbloccare anche la Settimana Enigma, con Pokémon come il misterioso Elgyem o il possente Deoxys

Pokémon con uova in schiusura da 7km: Cleffa, Igglybuff, Lunatone, Solrock ed Elgyem

Raid: Bronzong, Claydol, Elgyem e Unown U, L, T, R e A

Raid a cinque stelle: Deoxys e Staryu, comprese le versioni cromatiche

Settimana 3 di Unima - da venerdì 14 agosto a venerdì 21 agosto

Accessibile completando 24 sfide globali, la Settimana di Unima permetterà agli Allenatori di incontrare nella regione di Unima i Pokémon Sewaddle, Cottonee, Emolga e Bouffalant.

Schiusura delle uova Pokèmon da 7km: Sewaddle, Cottonee e Emolga e altri Pokemon della regione di Unima

Raid: Roggenrola e altri Pokémon originariamente scoperti nella regione di Unima

Raid a cinque stelle: Genesect e Roggenrola, anche nelle versioni cromatiche

Nell'attesa di sapere che cosa ne pensate di questa nuova iniziativa lanciata da Niantic Labs per coinvolgere i fan di Pokémon, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un approfondimento su come vivere al meglio il Pokemon GO Fest 2020.