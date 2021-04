Pokémon GO Fest: l'evento globale torna anche nel 2021, ecco le date

Grazie ad un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale di Pokémon GO, il team di sviluppo del popolare titolo per dispositivi Android e iOS ha confermato il ritorno anche nel 2021 del Pokémon GO Fest.

L'evento globale avrà una durata di due giorni e si terrà dal 17 al 18 luglio 2021. Durante questo breve periodo i giocatori potranno partecipare ad attività a tempo limitato che potranno essere completate anche da casa, proprio come quelle dello scorso anno. Non conosciamo purtroppo quelli che saranno i contenuti specifici della prossima Pokémon GO Fest, ma Niantic ha specificato che ci saranno grandi festeggiamenti in occasione dei due diversi anniversari che cadranno nei prossimi mesi, ovvero il venticinquesimo dei Pokémon e il quinto di Pokémon GO. Non è da escludere che anche nel 2021 verrà proposto un ticket a pagamento per prendere parte ad una nuova ricerca speciale ed ottenere una creatura esclusiva come Victini lo scorso anno.

In attesa che gli stessi sviluppatori diffondano ulteriori dettagli sull'atteso evento estivo, vi ricordiamo che proprio nel corso delle ultime ore è stato confermato l'arrivo dell'evento Leggende Luminose X di Pokémon GO, il quale porterà nel gioco mobile le creature di Pokémon X/Y.