Pokemon GO Fest: il prossimo evento di Dortmund sarà dedicato a Toxicroak?

Dopo aver provveduto al lancio di Harry Potter Wizards Unite in Italia, i ragazzi di Niantic Labs anticipano i contenuti del Pokemon GO Fest che avrà luogo a Dortmund nel corso della prima settimana di luglio tra i parchi e le aree verdi della ridente cittadina della Germania.

Il canale Twitter ufficiale di Pokemon GO in lingua tedesca ha infatti pubblicato un'immagine teaser che sembra mostrare una delle creature selvatiche che dovremo acchiappare insieme agli altri Allenatori durante l'evento di Dortmund.

Come potete intuire osservando l'immagine che campeggia ad inizio articolo, il mostriciattolo in questione sembrerebbe essere Toxicroak, un Pokemon di tipo Veleno e Lotta che rappresenta da sempre una vera e propria sfida per tutti coloro che desiderano aggiungerlo al proprio Pokedex. Oltre a Toxicroak, nell'evento di Dortmund dovremmo incontrare anche Cranidos, un Pokemon di tipo Roccia: in entrambi i casi, sarà finalmente possibile catturarne la variante Cromatica.

Il Pokemon Go Fest di Dortmund si terrà dal 4 al 7 luglio nelle aree verdi della città tedesca. Sempre nel corso dell'estate è poi previsto un nuovo evento ingame di Pokemon GO che avrà luogo nella regione geografica APAC (Asia e Pacifico) in una finestra temporale non ancora fissata ma che dovrebbe essere compresa tra la seconda metà di luglio e la fine del mese di agosto.

Maggiori informazioni sui Pokemon GO Fest estivi del 2019 verranno condivise da Niantic entro breve. Nel frattempo, sapevate che Nintendo e Game Freak hanno brevettato il Polsino Dynamax di Pokemon Spada e Scudo in vista del lancio del titolo su Nintendo Switch?