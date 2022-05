Pokémon GO Fest, ritornano gli eventi dal vivo: si riparte da Berlino!

Pokémon GO sta lentamente ritornando alla normalità pre-pandemia. Dopo aver reintrodotto il format dei vecchi Community Day, si appresta ad ospitare dei nuovi festival dal vivo. Prima tappa: Berlino!

Il Pokémon GO Fest di Berlino si svolgerà da venerdì 1° luglio a domenica 3 luglio presso il Britzer Garten e promette funzionalità uniche, giveaway e molto altro. I biglietti sono già in vendita a questo indirizzo in due versioni: quelli per l'accesso generale al prezzo di 24,99 euro e quelli per l'accesso anticipato a 32,13 euro. Il biglietto standard consente l'accesso all'evento dalle 11:00 alle 18:00 nel giorno selezionato, mentre il biglietto più costoso offre l'accesso a partire dalle ore 09:00. I biglietti sono limitati e potranno essere acquistati fino a esaurimento scorte, in base all'ordine di arrivo.

Tutti i partecipanti potranno esplorare il Britzer Garten, affrontare una ricerca speciale esclusiva per incontrate Shaymin in Forma Cielo, partecipare a dei compiti di ricerca esclusivi, imbattersi in Pansear e Foongus cromatici (al loro debutto nel gioco), incontrare i propri creator preferiti ed esplorare quattro habitat del mondo reale (due dei quali esclusivi del Pokémon GO Fest) con sfide collezione dedicate.

I 4 habitat del Pokémon GO Fest

Giardino elettrico : Voltorb di Hisui, Combee, Foongus, Helioptile e molti altri.

: Voltorb di Hisui, Combee, Foongus, Helioptile e molti altri. Costa ventosa : Feebas, Clamperl, Panpour, Woobat e molti altri.

: Feebas, Clamperl, Panpour, Woobat e molti altri. Prateria animata : Ponyta di Galar, Scyther, Yanma, Pansage e molti altri.

: Ponyta di Galar, Scyther, Yanma, Pansage e molti altri. Rocce magmatiche: Cranidos, Pansear, Roggenrola, Darumaka e molti altri.

Maggiori informazioni verranno svelate nelle prossime settimane. Intanto, potete ingannare l'attesa partecipando agli eventi di Pokémon GO di maggio 2022.