Pokémon GO Fest: il trailer è stato diretto dal regista di Star Wars e Knives Out

Lo scorso 3 luglio ha ufficialmente preso il via il Pokémon GO Fest 2020, che per la prima volta dal 2016 a questa parte si sta svolgendo in formato virtuale. I motivi, come facilmente immaginabile, vanno attribuiti all'emergenza sanitaria.

Ebbene, per celebrare un evento così importante, che tra l'altro cade nel periodo del quarto anniversario del gioco, Niantic ha chiesto a Rian Johnson, regista di pellicole come Looper, Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Knives Out - Cena con delitto di realizzare il trailer di presentazione, che potete guardare anche voi in cima a questa notizia. Il filmato fa leva proprio sulle nuove modalità di svolgimento dell'evento, con i Pokémon che compaiono magicamente nelle case e nei giardini degli allenatori.

A tal proposito, Johnson ha dichiarato: "Negli ultimi mesi Pokémon GO mi ha intrattenuto con i miei amici anche con il distanziamento sociale. In quanto allenatore di lunga data, è stato davvero in piacere lavorare con Niantic per questo spot. È stata una nuova esperienza per me, quella di dirigere da remoto, ho apprezzato il processo altamente collaborativo e credo che abbiamo messo insieme una divertente pubblicità che i giocatori apprezzeranno".

Il Pokémon GO Fest si svolgerà il 25 e 26 luglio, e per partecipare è richiesto l'acquisto di un biglietto da 14,99 dollari. Ne sono già stati venduti 700 mila in più di 110 paesi! Nell'attesa potete affrontare le sfide dedicate al quarto anniversario di Pokémon GO e ottenere un Pikachu volante.