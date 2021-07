Pokémon GO Fest 2021: un trailer dà il via all'evento più grande dell'anno

Come ampiamente preannunciato nelle scorse settimane, oggi 17 luglio prende ufficialmente il via il Pokémon GO Fest, il più grande evento dell'anno del gioco in realtà aumentata. Per celebrare l'evento, Niantic e The Pokémon Company hanno pubblicato il trailer che potete visionare in apertura di notizia.

Tra oggi 17 e domani 18 luglio, il Pokémon GO Fest offrirà esperienze uniche a tutti i giocatori e tantissimi bonus esclusivi a coloro che sono in possesso del biglietto dell'evento, che in celebrazione del quinto anniversario di Pokémon GO costa solamente 4,99 dollari al posto dei canonici 14,99 euro. La giornata odierna è dedicata agli habitat, che ruoteranno ogni ora a livello globale secondo l'ordine seguente: Giungla, Montagna del deserto, Spiaggia oceanica e Grotta. Tutti gli Allenatori avranno modo di godersi l'ora dell'habitat due volte durante l'orario dell'evento di oggi. Domani, invece, sarà la giornata dei Raid, durante la quale appariranno tutti i Pokémon Leggenda.

Tutti i giocatori di Pokémon GO, anche quelli che non hanno acquistato il biglietto, potranno beneficiare di tante opportunità e iniziative, come i Pokémon dell'evento che appaiono allo stato selvatico (incluso uno speciale Pikachu in costume), moduli esca di tre ore, una distanza per la schiusa dimezzata, raid e missioni di ricerca sul campo, una musica di sottofondo della mappa creata da Junichi Masuda. Ai possessori del biglietto spettano invece tantissimi altri bonus esclusivi, come oggetti per oltre 5.000 Pokémonete, una storia di ricerca speciale esclusiva dell'evento (le cui ricompense saranno oggetti e incontri Pokémon, incluso un Pokémon misterioso), l'arena di sfida globale con uno Sblocco dell'Ultrabonus, quattro sfide di collezione ognuna ispirata a un'ora degli habitat, Incontri a sorpresa dopo le foto in entrambi i giorni dell'evento, adesivi ispirati all'evento da Pokéstop e pacchi amicizia, e molto altro. Sono inoltre previsti dei bonus per i giocatori di Pokémon GO con dispositivi Android.