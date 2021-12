Pokémon GO, le Feste Invernali cominciano il 16 dicembre: debutta Bergmite!

Il Natale è alle porte e anche Pokémon GO si prepara a festeggiarlo a dovere: giovedì 16 dicembre, come parte della Stagione della Tradizione, prendono ufficialmente il via le Feste Invernali, che terranno tutti gli allenatori del mondo impegnati fino al 31 dicembre.

Durante le Feste Invernali, continuerà la storia della Stagione della Tradizione: dopo l'attivazione della prima porta e l'apparizione di vari Pokémon, tra cui Druddigon, Blanche e il Professor Willow decidono di fare una pausa e festeggiare scambiando pacchi amicizia con i leader delle altre squadre. Verrà introdotto l'Album delle Cartoline, una nuova funzionalità che consentirà di salvare i ricordi dei luoghi visitati da soli o con gli amici. Aspettatevi anche la Coppa delle Feste della Lega Lotte GO, come parte della Decima Stagione della Lega Lotte GO: i Pokémon dovranno avere un massimo di 1.5000 PL per entrare e dovranno appartenere ai tipi Normale, Erba, Elettro, Ghiaccio, Volante e Spettro.

Che Festa Invernale sarebbe senza Pokémon in costume? Ci saranno:

Pikachu che indossa un cappello da festa

Versione festiva di Delibird

Versione festiva di Stantler

Versione festiva di Spheal

Versione festiva di Cubchoo

Versione festiva di Glaceon

N.B. Con un po' di fortuna, potrete incontrarli tutti in versione cromatica!

Nel negozio in-game, dalle 22:00 di mercoledì 15 dicembre potrete acquistare diversi Oggetti Avatar come il Cappello da festa, la Giacca da festa e i Pantaloncini da festa. Inoltre, per tutta la durata dell'evento, nel negozio troverete anche alcune offerte festive, come:

Pacco speciale (480 Pokémonete): 50 Poké Ball, due biglietti sfida, due Super Incubatrici, tre Pezzi Stella

Pacco ultra (1.480 Pokémonete): 25 Ultra Ball, 18 biglietti raid, cinque Super Incubatrici, cinque Aroma

Pacco avventura (1.480 Pokémonete): 18 Super Incubatrici, due Incubatrici, due Aroma, quattro Pezzi Stella

Potrete anche ottenere gli adesivi a tema feste facendo girare i dischi Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio.

Nell'ambito delle Feste Invernali, si svolgerà l'ultimo Community Day di Pokémon GO del 2021, che sarà anche il più grande dell'anno! Non prendete impegni sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre.