Pokémon GO Feste Invernali, evento speciale nel weekend: Regice torna nei raid!

Allenatori, come ben sapete sono in corso le feste invernali in Pokémon GO, con creature in costume, Pokémon di tipo Ghiaccio mai visti prima, eventi di ricerca sul campo, tanti bonus e nuovi Pokémon Ombra del Team GO Rocket.

Sappiate, tuttavia, che non è finita qui, dal momento che i ragazzi di Niantic stanno preparando anche un evento speciale che si svolgerà dalle 11:00 alle 19:00 di sabato 28 dicembre. Per tutta la sua durata, i Moduli esca glaciale dureranno due ore e saranno in grado di attirare Pokémon come Lapras, Delibird, Cubchoo e altri ancora. Utilizzando il Modulo esca glaciale per far evolvere Eevee durante l'evento, otterrete un Glaceon con l'attacco caricato Ultimascelta.

Se non siete ancora riusciti a catturare Regice, abbiamo un buona notizia per voi: il leggendario Pokémon Iceberg tornerà disponibile nei raid! Durante l'evento, inoltre, ottenete due biglietti raid aggiuntivi facendo girare il disco foto in una Palestra. Tenete presente che i biglietti raid non saranno più disponibili al termine dell'evento e non potete avere più di un biglietto raid alla volta.

Ne approfittiamo per ricordarvi che le Feste Invernali di Pokémon GO proseguiranno fino alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020.