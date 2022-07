Pokémon GO festeggia il 6° anniversario con un evento e 3 nuove creature

Oggi 6 luglio Pokémon GO festeggia il suo sesto anniversario, ma piuttosto che ripensare al passato e starsene con le mani in mano Niantic ha scelto di celebrare la ricorrenza con un evento nuovo di zecca.

L'Evento dell'Anniversario di Pokémon GO è cominciato questa mattina e proseguirà fino alle ore 20:00 di martedì 12 luglio. Per l'occasione, debuttano mostriciattoli del calibro di Charmeleon con cappello festivo (in natura), Charizard con cappello festivo (nei Raid a 3 stelle) e Pikachu con costume torta (in natura e nei Raid a 1 stella). Per la prima volta in assoluto, dunque, gli allenatori possono far evolvere Charmander con cappello festivo. Con un po' di fortuna, hanno anche l'opportunità di incontrare Charmeleon con cappello festivo e Charizard con cappello festivo cromatici.

I festeggiamenti per il sesto compleanno prevedono anche diversi Sblocchi dell'Ultrabonus:

Pansear , il Pokémon Testacalda, apparirà in natura e nei raid in tutto il mondo (anche in versione cromatica);

, il Pokémon Testacalda, apparirà in natura e nei raid in tutto il mondo (anche in versione cromatica); Unown E apparirà nei raid durante l'evento dell'anniversario come sblocco dell'ultrabonus (anche in versione cromatica);

Nel corso dell'evento sarà disponibile una Ricerca a Tempo che permette di incontrare Rotom Lavaggio;

Non mancano all'appello neppure dei nuovi oggetti avatar per il 6° anniversario acquistabili nel negozio e degli adesivi a tema ottenibili facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia e acquistandoli dal negozio del gioco. Vi consigliamo inoltre di non prendere impegni per il fine settimana: dalla mezzanotte di sabato 9 luglio alle 23:59 di domenica 10 luglio si svolgerà un Weekend di Lotta, durante il quale sarà possibile approfittare di un massimo di 20 set della Lega Lotte GO al giorno e usare un MT Attacco Caricato per aiutare un Pokémon Ombra a dimenticare l'Attacco Caricato Frustazione. Bisognerà inoltre salvare Latios Ombra dalle grinfie di Giovanni e affrontare il Team GO Rocket, le cui mongolfiere appariranno ogni 2 ore.