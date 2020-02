Pokemon GO: festeggia l'amicizia con il nuovo evento del weekend

Da oggi e per tutto il weekend Pokemon GO celebra l'amore per gli amici con uno speciale weekend dedicato proprio all'amicizia. Dalle 08:00 del 21 febbraio e fino alle 22:00 di lunedì 24 febbraio gli allenatori riceveranno una serie di bonus esclusivi.

Pokemon GO Evento Amicizia 2020

I livelli di amicizia cresceranno più velocemente

Caramelle da scambio raddoppiate

Costo della polvere di stelle da scambio dimezzato

Il numero di pacchi amicizia che potrete aprire ogni giorno salirà a 40

Il numero di pacchi amicizia che potrete portare nell'inventario salirà a 20

Il mese di febbraio è stato piuttosto ricco per gli allenatori di Pokemon GO i quali hanno potuto prendere parte ad una lunga serie di eventi tra cui il Community Day e l'evento San Valentino Pokemon GO, attualmente è in corso invece l'evento Pokemon Fossili dalle Uova 7km e altre attività sono in programma per le prossime settimane, sebbene al momento non siano state ancora annunciate le novità della primavera.

Stando al lavoro di alcuni dataminer presto nuovi Pokemon invaderanno Pokemon GO e questo potrebbe avvenire proprio durante gli appuntamenti dei prossimi mesi, come sappiamo il secondo semestre dell'anno è da sempre particolarmente importante per il gioco di Niantic Labs.