Pokemon GO festeggia l'anno del topo, al via le celebrazioni per il Capodanno Lunare

Buon Capodanno Lunare! Si terrà nuovamente l'evento del capodanno lunare di Pokémon GO, in cui saranno disponibili diversi Pokémon rossi e una ricerca mirata con protagonista Minccino, il Pokémon Cincillà, per celebrare l'anno del topo.

Evento Capodanno Lunare Pokémon GO

È ora di accogliere le nuove fasi lunari insieme ai Pokémon rossi selvatici, che compariranno più frequentemente, ai bonus portafortuna e a un Pokémon mai visto prima su Pokémon GO: Darumaka!

Data e ora

Dalle 22:00 CET di venerdì 24 gennaio 2020 alle 22:00 CET di lunedì 3 febbraio 2020

Caratteristiche

Saranno disponibili alcuni Pokémon rossi : Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot e Foongus selvatici compariranno più frequentemente.

Gyashaa!: Se siete fortunati, potreste incontrare un Gyarados selvatico. Sarete abbastanza fortunati da incontrare il bramato Gyarados cromatico rosso?

Se siete fortunati, potreste incontrare un Gyarados selvatico. Sarete abbastanza fortunati da incontrare il bramato Gyarados cromatico rosso? Darumaka si schiuderà dalle Uova da 7 km: alcuni Pokémon rossi, come Shuckle e Foongus, si schiuderanno dalle Uova da 7 km. A fare il suo debutto in Pokémon GO sarà Darumaka, il Pokémon Daruma!

Bonus

I pacchi amicizia vi ricompenseranno con Caramelle rare, quindi assicuratevi di inviarne e aprirne tanti insieme ai vostri amici.

Assicuratevi di effettuare più scambi con i vostri amici: in questo modo aumenterete la probabilità di diventare amici fortunati.

Quando scambiate un Pokémon, aumenterà la possibilità che diventi un Pokémon fortunato.

Ricerca mirata di Minccino

Per celebrare l'anno del topo, Minccino, il Pokémon Cincillà, sarà disponibile in Pokémon GO per un evento di ricerca mirata speciale. Inoltre, il Professor Willow ha scoperto che Minccino può evolversi in Cinccino tramite l'utilizzo di una Pietra Unima!

Data e ora

Domenica 2 febbraio 2020, dalle 14:00 alle 17:00 (ora locale)

Caratteristiche

Ricerca sul campo: i compiti di ricerca mirata di Minccino vi permetteranno di incontrare Minccino.

I Pokémon selvatici perfetti per l'anno del topo compariranno più frequentemente: cercate Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret, Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof e Patrat.

Minccino nelle Uova da 5 km: Minccino si schiuderà dalle Uova da 5 km più frequentemente. Al termine dell'evento, Minccino continuerà a essere disponibile in questo tipo di Uova. Sarà disponibile Minccino cromatico: se siete fortunati, potreste incontrarne uno!