Pokemon GO festeggia l'arrivo di Ultrasole e Ultraluna con nuovi costumi

Per festeggiare l'arrivo diha pubblicato una serie di oggetti a tema tropicale per, ispirati alla regione di Aloa. A partire da oggi, gli allenatori potranno scaricare gratis due costumi, cappelli di paglia e altri accessori per personalizzare il look del proprio avatar.

I nuovi oggetti di Pokemon GO a tema Pokemon Ultrasole e Ultraluna sono già disponibili in Nord America e nelle prossime ore arriveranno anche in Europa, scaricabili gratuitamente da tutti i giocatori.

Pokemon Ultrasole e Ultraluna saranno disponibili da venerdì 17 novembre in esclusiva sulle console della famiglia 3DS e 2DS, per quanto riguarda Pokemon GO, recentemente Niantic ha confermato che il gioco continuerà a essere supportato anche dopo l'uscita di Harry Potter Wizards Unite, nuovo progetto della compagnia realizzato in collaborazione con WB Games.