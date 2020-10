Pokémon GO festeggia l'autunno: da Vulpix cromatico a nuove creature, tutti i bonus

L'autunno degli Allenatori attivi sul gioco Niantic si preannuncia alquanto ricco di appuntamenti. Dopo aver annunciato una marea di eventi speciali ad ottobre in Pokémon GO, giungono ulteriori sorprese per la community.

La software house ha infatti reso noto che presto prenderanno il via celebrazioni legate all'arrivo dell'autunno, con l'attivazione di numerosi bonus a tema. Attivi a partire dalle ore 8:00 di venerdì 9 ottobre sino alle ore 13:00 di lunedì 12 ottobre, questi ultimi coinvolgeranno diversi aspetti del titolo. Di seguito, le novità principali:

Le bacche saranno due volte più efficaci quando offerte a un Pokémon compagno;

saranno due volte più efficaci quando offerte a un Pokémon compagno; Catturare un Pokémon a cui è stata data una Baccananas farà ottenere il doppio di caramelle;

farà ottenere il doppio di caramelle; Le bacche appariranno più spesso facendo girare il disco dei Pokéstop e delle Palestre;

Oddish, Vulpix, Bayleef, Hoothoot, Sudowoodo, Yanma, Pineco, Zigzagoon, Seedot, Shroomish, Burmy Manto Pianta e Foongus appariranno più spesso allo stato selvatico ;

; Gli Allenatori più fortunati potranno imbattersi in una versione Shiny/Cromatica del Vulpix di Kanto;

di Kanto; Pokémon a tema autunnale si schiuderanno dalle Uova da 5 km ;

; Deerling, il Pokémon Stagione, realizza il suo debutto in Pokémon GO, nella sua Forma Autunno;

In chiusura, vi ricordiamo che Niantic ha già confermato data e bonus del Pokémon GO Community Day di ottobre, in arrivo a breve.